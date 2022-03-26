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    • Spor
    • 26.03.2022 10:23
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    • 26.03.2022 10:23
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    Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu başladı! Fatih Terim katılacak mı?

    Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu saat 10.00'da Lütfu Kırdar Kongre Merkezi'nde toplandı. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Fatih Terim'in mali genel kurulu katılıp katılmayacağı merak edilirken A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan yorumcu Nevzar Dindar, "Hoca, dün gece genel kurula katılmaktan vazgeçti" dedi.

    takvim.com.tr
    Elmas ibra edilecek mi? Saat 10.00’da başladı

    Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün yapılacak. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor. Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti.

    İBRA EDİLMEZSE SEÇİM KARARI
    Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından başlayan genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

    TERİM KATILACAK MI?
    A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı.

    Dindar, "Fatih Terim, perşembe günü Amerika'dan döndü. Hoca genel kurula katılacaktı, hatta salonda en ön sırada yer alacaktı. Konuşup konuşmama konusunda kararsızdı. Sadece kendisiyle ilgili bir diyalog oluşması halinde söz alacaktı. Ancak hoca, dün gece genel kurula katılmaktan vazgeçti" dedi

        BASINA KAPALI
        Sarı Kırmızılı ekip, Mali Genel Kurul'un basına kapalı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yarın (Bugün) gerçekleştirilecek Galatasaray Mali Genel Kurulu basına kapalı gerçekleştirilecektir. Görüntü ve fotoğraf servisi, GS TV tarafından yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı. Yönetimin aldığı bu kararı şaşkınlıkla karşılayan basın mensupları, tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

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