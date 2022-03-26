Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu başladı! Fatih Terim katılacak mı?

İBRA EDİLMEZSE SEÇİM KARARI

Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından başlayan genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

TERİM KATILACAK MI?

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı.