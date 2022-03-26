Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu başladı! Fatih Terim katılacak mı?

Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün yapılacak. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor. Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti.
İBRA EDİLMEZSE SEÇİM KARARI
Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından başlayan genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.
TERİM KATILACAK MI?
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı.
Dindar, "Fatih Terim, perşembe günü Amerika'dan döndü. Hoca genel kurula katılacaktı, hatta salonda en ön sırada yer alacaktı. Konuşup konuşmama konusunda kararsızdı. Sadece kendisiyle ilgili bir diyalog oluşması halinde söz alacaktı. Ancak hoca, dün gece genel kurula katılmaktan vazgeçti" dedi