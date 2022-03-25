🏎Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta?🏁 F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? F1 2022 yarış takvimi - Puan durumu!

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP NEZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Formula 1 Suudi Arabistan GP 27 Mart Pazar günü düzenlenecek. Merakla beklenen yarış 20.00'de başlayacak. Bunun dışında, Cuma günü itibariyle pilotlar Cidde pistine inecek. Cuma günü iki antrenman turu, Cumartesi günü bir antrenman turu ve sıralama turları yapılacak. Sıralama turlarının tamamlanmasıyla beraber Pazar günü yapılacak yarışın sıralaması da belli olacak...