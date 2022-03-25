Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.03.2022 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2022 16:30
    ABONE OL

    🏎Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta?🏁 F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? F1 2022 yarış takvimi - Puan durumu!

    Yarışseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için geri sayım sona eriyor. Bugünden itibaren pilotlar Cidde pistine inecek. Bugün ilk antrenman turu gerçekleşecek. Cumartesi günü ise antrenman turu ve sıralama turları gerçekleşecek. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? İşte F1 2022 yarış takvimi!

    takvim.com.tr
    🏎Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta?

    Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1'de 2022 sezonu Bahreyn Grand Prix'si ile start vermişti. Şimdi sıra Suudi Arabistan Grand Prix'inde. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta? F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? İşte F1 2022 yarış takvimi!

    FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP NEZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    Formula 1 Suudi Arabistan GP 27 Mart Pazar günü düzenlenecek. Merakla beklenen yarış 20.00'de başlayacak. Bunun dışında, Cuma günü itibariyle pilotlar Cidde pistine inecek. Cuma günü iki antrenman turu, Cumartesi günü bir antrenman turu ve sıralama turları yapılacak. Sıralama turlarının tamamlanmasıyla beraber Pazar günü yapılacak yarışın sıralaması da belli olacak...

    F1 2022 SUUDİ ARABİSTAN GP TAKVİMİ

    1.ANTRENMAN TURU: 25 Mart Cuma – 17:00

    2.ANTRENMAN TURU: 25 Mart Cuma – 18.20

    3.ANTRENMAN TURU: 26 Mart Cumartesi - 17.00

    SIRALAMA TURLARI: 26 Mart Cumartesi – 20.00

    YARIŞ: 27 Mart Pazar 20.00

        FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?

        Formula 1 2022 Suudi Arabistan GP S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. İşte, Cuma; Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek Cidde GP'nin yayınlanacağı kanallar…

        1. ANTRENMAN TURU: S Sport Plus

        2. ANTRENMAN TURU: S Sport Plus

        3. ANTRENMAN TURU: S Sport2 ve S Sport Plus

        SIRALAMA TURLARI: S Sport2 ve S Sport Plus

        YARIŞ: S Sport2 ve S Sport Plus

        FORMULA 1 2022 GÜNCEL PUAN TABLOSU

        Charles Leclerc: 26 Puan

        Carlos Sainz JR: 18 Puan

        Lewis Hamilton: 15 Puan

        George Russell: 12 Puan

        Kevin Magnussen: 10 puan

        Valtteri Bottas: 8 Puan

        Esteban Ocon: 6 Puan

        Yuki Tsunoda: 4 Puan

        Fernando Alonso: 2 Puan

        Guan Yu Zhou: 1 Puan

        Mick Schumacher: 0

        Lance Stroll: 0

        Alexander Albon: 0

        Daniel Ricciardo: 0

        Lando Norris: 0

        Nicholas Latifi: 0

        Nico Hulkenberg: 0

        Sergio Perez: 0

        Max Verstappen: 0

        Pierre Gasly: Yarışı tamamlayamadı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yazıcıoğlu suikastı, FETÖ ve Akşener’in partisi!
        Haberler Spor 🏎Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta?🏁 F1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? F1 2022 yarış takvimi - Puan durumu!
            SON DAKİKA