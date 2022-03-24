Özel Haber I Galatasaray kritik hafta! Burak Elmas kader maçına çıkıyor! İbra edilecek mi?

Başkan Burak Elmas'ın karşısında olan kulübün bazı önemli isimleri iki kritik hamle üzerinde duruyor. Bunların ilki katılım sayısı… Yönetime muhalif isimlerin cumartesi günü genel kurula katılımı olabildiğince yüksek tutmak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.
Kulislerde konuşulanlara göre katılımın düşük kalması durumunda Başkan Burak Elmas'ın ibra olma şansı yükselecek. Bu nedenle üyelerin yüz yüze ya da telefon üzerinden görüşmeler yapılarak genel kurula gelmeleri yönünde ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Muhalefetin üzerinde durduğu ikinci nokta ise oylamanın şekli… Oylamanın açık yapılmasının Başkan Elmas'ın lehine bir gelişme olacağı belirtiliyor. Elmas'ın kayınpederi olan efsane başkan Faruk Süren'in genel kuruldaki varlığının açık yapılacak bir oylamada ibreyi yönetime doğru kaydırabileceği ifade ediliyor.