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    • Spor
    • 24.03.2022 12:07
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    • 24.03.2022 12:09
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    Özel Haber I Galatasaray kritik hafta! Burak Elmas kader maçına çıkıyor! İbra edilecek mi?

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da uzun süredir heyecanla beklenen Olağan Mali Genel Kurul için geri sayım devam ediyor. Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul öncesi yönetimnde soğuk savaş var. Muhalefetin çalışmaları yoğun şekilde devam ederken Başkan Burak Elmas’ın ibra edilip edilmeyeceği büyük bir heyecanla bekleniyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Burak Elmas kader maçına çıkıyor!

    Başkan Burak Elmas'ın karşısında olan kulübün bazı önemli isimleri iki kritik hamle üzerinde duruyor. Bunların ilki katılım sayısı… Yönetime muhalif isimlerin cumartesi günü genel kurula katılımı olabildiğince yüksek tutmak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

    Kulislerde konuşulanlara göre katılımın düşük kalması durumunda Başkan Burak Elmas'ın ibra olma şansı yükselecek. Bu nedenle üyelerin yüz yüze ya da telefon üzerinden görüşmeler yapılarak genel kurula gelmeleri yönünde ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.



    Muhalefetin üzerinde durduğu ikinci nokta ise oylamanın şekli… Oylamanın açık yapılmasının Başkan Elmas'ın lehine bir gelişme olacağı belirtiliyor. Elmas'ın kayınpederi olan efsane başkan Faruk Süren'in genel kuruldaki varlığının açık yapılacak bir oylamada ibreyi yönetime doğru kaydırabileceği ifade ediliyor.



        Bu nedenle genel kurul öncesi muhalefetin oylamanın kapalı yapılması yönünde talepte bulunacağı ve bunun oylamaya sunulmasını isteyeceği öğrenildi. Eğer oylama kapalı yapılırsa yönetimin büyük idari açıdan ibra edilmesinin güç olacağı belirtiliyor.

        Ayrıca genel kurulda konuşma yapmak için birçok ismin hazırlık yaptığı ve bu nedenle oylamanın gece geç saatlere kalabileceği de öğrenildi.
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