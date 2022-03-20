📺Gaziantep FK - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! ⚽ Gaziantep GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Gaziantep FK - Galatasaray maçı için beklenen an geldi çattı. Süper Lig'in 30. hafta mcüadelesinde Gaziantep ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haberimizden Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı takip edebilirsiniz. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı izle - Gaziantep - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
İLK 11'LER
Gaziantep FK: GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO (Muhtemel)
Galatasaray: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, EMRE, KEREM, GOMIS
GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. 20 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi. Bugün saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı izle - Gaziantep - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Süper Lig'de geçen hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp, ligdeki çıkışını devam ettirmek peşinde.