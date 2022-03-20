Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2022 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2022 14:46
    ABONE OL

    CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 30. haftasında "Yaralı Aslan" Gaziantep FK deplasmanında... UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray kazanarak moral bulmak istiyor. Gaziantep FK ise 3 puanı cebine koyarak düşme potasından uzaklaşmanın peşinde... Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çalacak. Zorlu maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Galatasaray kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Gaziantep FK - Galatasaray maçı 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI 11'LER
    Gaziantep FK:     GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO (Muhtemel)
    Galatasaray: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, EMRE, KEREM, GOMIS

    LİGDEKİ 6. RANDEVU
    Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

    SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
    Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.

        DEPLASMAN KARNESİ
        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

        MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI
        Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
        Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray
        Haberler Spor CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım izle
            SON DAKİKA