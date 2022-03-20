CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım izle

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.