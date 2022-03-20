CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Galatasaray kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Galatasaray maçı 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI 11'LER
Gaziantep FK: GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO (Muhtemel)
Galatasaray: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, EMRE, KEREM, GOMIS
LİGDEKİ 6. RANDEVU
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.