Kerem Aktürkoğlu’nda Önder Karaveli detayı! Başarı hikayesinde payı var

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiriyor. 23 yaşındaki yıldız hem lig hem de Avrupa'da oynadığı futbolla devlerin radarına girmeyi başardı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BAŞARI HİKAYESİNDE ÖNDER KARAVELİ DETAYI
Kerem Aktürkoğlu'nun Erzincanspor'dan Galatasaray'a uzanan başarı hikayesinde şu anda Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan Önder Karaveli'nin de dolaylı yoldan payı var.
ALTYAPIDA HOCALIK YAPTI
23 yaşındaki genç yıldız, Başakşehir altyapısında görev yaptı. O dönemde hocası Önder Karaveli idi.
Aktürkoğlu, 2015-2016 sezonunu Başakşehir altyapısında tamamladı. Sezon sonunda ise kiralık olarak Bodrumspor'un yolunu tuttu.
1 yıl sonra İstanbul ekibine geri dönse de sonrasında Karacabey Bld.'ye bedelsiz olarak transfer oldu… Süper Lig şampiyonluğu bulunan Başakşehir önemli bir yeteneği elinden kaçırmış oldu.., 2019 yılında ise bu kez Karacabey'den Erzincanspor'a yine bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.