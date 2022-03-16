Avcı’dan Çaykur Rizespor maçı için 3 kritik müdahale

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da cuma günü oynanacak olan Rizespor maçı öncesi Abdullah Avcı kadroda bazı değişimler yapmayı planlıyor. Göztepe maçında cezalı Puchacz'ın yerine savunmanın solunda Trondsen'i görevlendiren Avcı'nın bu kez sol bekte Yusuf Erdoğan'ı oynatması bekleniyor. Ayrıca son haftalarda oyuna sonradan girmesine rağmen ciddi skor katkıları yapan Djaniny'nin da Cornelius'un yerine 11'e dönmesi beklenirken, Berat'ın yerine de Dorukhan ilk 11'de maça başlayacak.