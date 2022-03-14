GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: PENA, OMAR, NELSSON, MARCAO, ÖMER, PULGAR, BERKAN, EMRE, CICALDAU, KEREM, MOHAMED

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, NECİP, UMUT, JOSEF, CAN, TEIXEIRA, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇLARI GEÇMİŞİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oluşturulan 127 karşılaşmada ise genel toplamda bulunduğu gibi sarı-kırmızılı grupın avantajı bulunuyor.

İki grupın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda misafir ettiği Beşiktaş'a karşı avantaj sağladı.

İki grup arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

SON MAÇLARA BAKILDIĞI ZAMAN BEŞİKTAŞ OLDUKÇA ÜSTÜN

İki grup arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet adedi bakımından avantajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz hususu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz hususu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en değişik skor, 30 Haziran 1940 tarihinde oluşturulan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı neticelerle 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en değişik skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATMIŞTI

Derbi evveli iki grup arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı yönünden büyük ehemmiyet taşıyan Barcelona maçı evvel karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep eder iken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya çağrı etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar ardından bölge gerilirken bu hal günümüz maçı da daha da mühim duruma getirdi.