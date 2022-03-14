CANLI İZLE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI 📺 | GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?

''Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle'' kelimesi oldukça fazla aratılmaya başlandı. Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu anlamda futbolseverler GS BJK maçını şifresiz veren yabancı kanalları da araştırmaya başladı. Ve en az müsabakanın yayın bilgileri kadar tarihler de merak ediliyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar?
👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺
Saat 20:00'de başlayacak Galatasaray – Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz çevrimiçi izlemek dilerseniz Digitürk Play üzerinden üye giriş yaparak haftalık maç yayınını satın almanız yeterli olacak. Maçı bilgisayardan değil de televizyonda izlemek istiyorsanız smart özellikli televizyonlarda Digitürk Play programı üzerinden gene aynı şekilde şifresiz izlemeniz mümkün.
Galatasaray Beşiktaş maçı, Türkiye'de beIN Sports HD 1 kanalında şifreli olarak verilmektedir. Dev derbi, bu kanal vasıtasıyla canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, gene beIN'in internet programı beIN Connect üzerinden de maç yayını yapılacak. Bunun dışında, Galatasaray Beşiktaş derbisine dair bütün gelişmeleri https://www.takvim.com.tr/spor sayfasından takip edebilirsiniz. https://www.takvim.com.tr/spor sayfasında yer alan Maç Merkezi üzerinden karşılaşmanın canlı anlatımı yapılacak.
👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR? ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR?
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.
beIN Connect USA
beIN Connect MENA
beIN Sports 1 HD (Astro)
beIN Sports France 2 HD
DigiTurk 4K UHD
K Sport 1 Kosovo HD
Look Sport + RO HD
Mono TV
Sport 1 Czech HD
Sport 1 Israel HD
Sport 2 Hungary HD