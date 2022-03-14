Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2022 16:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 16:11
    ABONE OL

    CANLI | Başakşehir - Antalyaspor maçı camlı anlatım izle

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Dün oynanması planlanan ancak hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadeleye Başakşehir ev sahipliği yapıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Başakşehir - Antalyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

    BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
    Başakşehir:     Volkan, Caicara, Ravil, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Akesic, Serdar, Ömer Ali, Pizzi, Chadli
    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Wright

    BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan müjdeyi verdi! Kimin maaşı ne kadar artacak?
    Haberler Spor CANLI | Başakşehir - Antalyaspor maçı camlı anlatım izle
        SON DAKİKA