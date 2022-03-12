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    • Spor
    • 12.03.2022 13:33
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    • 12.03.2022 13:33
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    Atakaş Hatayspor-VavaCar Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Hatayspor-Karagümrük

    Süper Lig 'in 29. haftasında, orta sıralarda yer alan ve üst sıralara tırmanmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük, kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi 43 puanla 8. basamakta. Konuk takım ise 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

    HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

    HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Mehdi, Onur, Riberio, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

    FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Adnan, Toure, Salibur, Ahmed Musa

    İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
    Zorlu mücadele öncesinde ev sahibinde Sadık ve Benzia, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak. Karagümrük'te ise Zukanovic, Borini, Luckassen, Pesic, Baniya sakatlığı sebebiyle, Emre Mor ise kart cezası nedeniyle yok.

    HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Yeni Hatay Stadyumu'ndaki Hatayspor - Fatih Karagümrük maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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