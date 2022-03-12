Süper Lig 'in 29. haftasında, orta sıralarda yer alan ve üst sıralara tırmanmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük, kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi 43 puanla 8. basamakta. Konuk takım ise 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Mehdi, Onur, Riberio, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Adnan, Toure, Salibur, Ahmed Musa

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Zorlu mücadele öncesinde ev sahibinde Sadık ve Benzia, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak. Karagümrük'te ise Zukanovic, Borini, Luckassen, Pesic, Baniya sakatlığı sebebiyle, Emre Mor ise kart cezası nedeniyle yok.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadyumu'ndaki Hatayspor - Fatih Karagümrük maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.