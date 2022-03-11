⚽Son dakika: Maçlar ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sarı-lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken TFF'den gelen açıklama futbolseverleri araştırmalara yönlendirdi. Duyuruya göre Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan müsabakalar yoğun kar yağışları sebebiyle bir hafta ileriye kaydırıldı. Hal böyle olunca sporseverler Fenerbahçe Alanyaspor maçının da iptal olup olmayacağını merak etti. Peki Maçlar ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne olacak?