⚽Son dakika: Maçlar ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sarı-lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken TFF'den gelen açıklama futbolseverleri araştırmalara yönlendirdi. Duyuruya göre Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan müsabakalar yoğun kar yağışları sebebiyle bir hafta ileriye kaydırıldı. Hal böyle olunca sporseverler Fenerbahçe Alanyaspor maçının da iptal olup olmayacağını merak etti. Peki Maçlar ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne olacak?
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden şu açıklamları kaydetti;
"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 - 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 - 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."
Gözler Fenerbahçe Alanyaspor maçında. Peki maç oynanacak mı?
FB- ALANYASPOR MAÇI İPTAL Mİ?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında 13 Mart Pazar günü deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Maçın iptali ve ya ertelenceği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.
DAHA ÖNCE MAÇLAR ERTELENMİŞTİ?
Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.