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    • Spor
    • 11.03.2022 13:11
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    • 11.03.2022 13:18
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    📣Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelendi mi, ertelenecek mi? ⚽2022 GS - BJK maçı iptal mi?

    Son dakika haberine göre 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanması planan Galatasaray Beşiktaş derbisi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük karşılaşma için dilekçe gönderildi. Galatasaray yönetimi erteleme talebini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e resmen iletti. Peki Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelendi mi, ertelenecek mi? 2022 GS - BJK maçı iptal mi? İşte dilekçe talebinin detayları...

    📣Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelendi mi, ertelenecek mi?

    SON DAKİKA! GS - BJK maçı iptal mi? Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelendi mi, ertelenecek mi? Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve sarı-kırmızılı yönetim, derbinin ertelenmesi için başvuruda bulundu. Sarı-Kırmızılılar, 14 Mart Pazartesi günü Nef Stadı'nda Barcelona maçı öncesi BJK ile zorlu bir maça daha çıkacak. Süper Lig'de derbi mücadelesi verecek olan ekip hava şartlarından dolayı maçın ertelenmesini istedi. İşte detaylar...

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

    Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye dilekçe gönderildi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi dilekçesinde özetle ; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TFF'nin erteleme kararını ancak Beşiktaş'ın olumlu yaklaşımı olması durumunda gündemine alabileceği gelen bilgiler arasında.

    DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbi mücadelesi 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. TSİ saat 20:00'de başlayacak maç Nef Stadium'da olacak.

    Müsabaka yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu mücadeleden 3 gün sonra Galatasaray kendi evinde Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında konuk edecek.

        GS - BJK MAÇININ HAKEMİ KİM?

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN?

        Galatasaray 'ın gelecek hafta pazartesi günü Beşiktaş 'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler 125 TL ile 1.250 TL arasında fiyatlara satılıyor.

        Maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.
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        Haberler Spor 📣Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelendi mi, ertelenecek mi? ⚽2022 GS - BJK maçı iptal mi?
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