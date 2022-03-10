Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.03.2022 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2022 19:08
    ABONE OL

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 - ⚽ Barcelona - Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 - Akşam saatlerinde Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz canlı izle alternatifi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu amacıyla heyecan devam eder iken Barcelona ve Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek ve spor severler detayları merak eder oldu. Peki Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnternet üzerinden kesintisiz, canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler Barcelona - Galatasaray maçı izleme seçeneklerini öğrenmek istiyor. Haberimizde bütün ayrıntıları bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ⚽ Barcelona - Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

    Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz canlı izle! Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona - Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek ve mücadelede neler yaşanacağı şuandan merak edilenler arasında yer alıyor. İnternetten takip etmek isteyenler amacıyla maçı izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

    📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle! ⚽ BARCELONA GALATASARAY MAÇI 10 MART EXXEN CANLI İZLE

    👉 BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Barcelona - Galatasaray arasında oynanacak ilk müsabaka Camp Nou'da 10 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺

    👉 Barcelona - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

        TEK EKSİK ARDA TURAN

        Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

        Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

        Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

        Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

        Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        TORRENT VE PENA ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

        İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten geçen ayın sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

        Galatasaray teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev aldı.

        GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

        Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

        İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33 RANDEVU

        Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 33 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.

        MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR

        Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

        Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

        AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

        Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

        Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

        Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

        Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

        Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

        Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

        Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

        Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte yoğun yağacağı gün!
        Haberler Spor BARCELONA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 - ⚽ Barcelona - Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
            SON DAKİKA