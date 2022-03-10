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    • Spor
    • 10.03.2022 22:53
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    • 10.03.2022 22:53
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    📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri! Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler nefeslerini tuttu ve bu akşam karşı karşıya gelecek olan Barcelona Galatasaray takımlarının heyecan dolu mücadelesine ortak olmak istiyor. İşte maça dair tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri!

    Spor severler tarafından Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Avrupa'da tek temsilcimiz olan Galatasaray, dünya devi Barcelona ile son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyenler link araştırmasına başladı. Nou Camp Stadyumu'nda oynanacak olan 10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri haberimizde yer alıyor.

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    👉 Barcelona - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

    EXXEN ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

    Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Barcelona - Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

        TEK EKSİK ARDA TURAN

        Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

        Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

        Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

        Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

        Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

        Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.
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        Haberler Spor 📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri! Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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