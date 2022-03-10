📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri! Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor severler tarafından Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Avrupa'da tek temsilcimiz olan Galatasaray, dünya devi Barcelona ile son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyenler link araştırmasına başladı. Nou Camp Stadyumu'nda oynanacak olan 10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı canlı, kesintisiz izle seçenekleri haberimizde yer alıyor.
BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
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EXXEN ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?
Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Barcelona - Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.
BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?