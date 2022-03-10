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    • Spor
    • 10.03.2022 15:20
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    • 10.03.2022 15:20
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    BARCELONA GALATASARAY MAÇI 10 MART EXXEN CANLI İZLE - 📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle!

    Spor severler tarafından Barcelona - Galatasaray maçı EXXEN canlı izle seçeneği yoğun bir şekilde araştırılır oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen sari kırmızılılar ve Barcelona takımlarının mücadelesi için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. İnternet üzerinden bu karşılaşmaya tanık olmak isteyen taraftarlar 10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle seçeneğini haberimizde bulabilir. Peki Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    ⚽ 10 Mart BARCELONA GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI İZLE

    Barcelona - Galatasaray maçı EXXEN canlı izle! 10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle seçenekleri arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. Avrupa'da tek temsilcimiz olan Galatasaray, dünya devi Barcelona ile son 16 turu ilk maçında mücadele verecek ve heyecan dolu karşılaşma internet üzerinden izlenebilecek. Nou Camp Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Galatasaray maçı Exxen üzerinden nasıl izlenir?

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    👉 Barcelona - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

    EXXEN ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

    Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Barcelona - Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

        TEK EKSİK ARDA TURAN

        Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

        Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

        Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

        Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

        Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

        Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

        İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33 RANDEVU

        Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 33 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.
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        Haberler Spor ⚽ BARCELONA GALATASARAY MAÇI 10 MART EXXEN CANLI İZLE - 📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle!
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