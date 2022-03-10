BARCELONA GALATASARAY MAÇI 10 MART EXXEN CANLI İZLE - 📺10 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle!

GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33 RANDEVU

Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 33 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.