Barcelona Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı şifresiz izleme seçenekleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde 10 Mart Perşembe günü 23:00'te evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Genç çalıştırıcı, Torrent ile olan dostluğundan bahsetti. Xavi ayrıca Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Xavi'nin öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Çok heyecanlıyız. Takım iyi durumda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız, havamız şu anda çok iyi ve bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Son maçlardaki gibi oynamaya çalışıp iyi bir sonuç almalıyız çünkü Türkiye'deki maç zor olacak.

Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam.

Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak, bu durumdan kurtulacak.



Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz.

Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.