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    • Spor
    • 08.03.2022 15:19
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    • 08.03.2022 15:32
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    SON DAKİKA! MHK'dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

    Son dakika haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) sezonun kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakem kadrolarını belirledi. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

    MHK’dan flaş hakem kararı! Hepsi liste dışı kaldı

    ürkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkartıldı. Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

    SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:
    Yaşar Kemal Uğurlu
    Halil Umut Meler
    Atilla Karaoğlan
    Arda Kardeşler
    Erkan Özdamar
    Ümit Öztürk
    Mete Kalkavan
    Ali Şansalan
    Sarper Barış Saka
    Zorbay Küçük
    Yasin Kol
    Volkan Bayarslan
    Kadir Sağlam
    Mustafa Kürşad Filiz
    Çağdaş Altay

    VAR HAKEMLERİ:
    Özgüç Türkalp
    Özgür Yankaya
    Emre Malok
    Erkan Engin

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    Haberler Spor SON DAKİKA! MHK'dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı
        SON DAKİKA