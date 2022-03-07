Meksika’daki olaylı maç! Queretaro-Atlas karşılaşmasında en az 17 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmışken Meksika'da yaşananlar gündemi bir anda Amerika kıtasına çevirdi. Meksika 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) Queretaro ile Atlas arasındaki karşılaşma, taraftarların yol açtığı şiddet olayları nedeniyle yarıda kalırken, yaşanan faciada en az 17 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Konuk ekip Atlas'ın 1-0 önde götürdüğü Meksika'nın Queretaro kentindeki Corregidora Stadı'nda oynanan 9. hafta karşılaşmasının 63. dakikasında, tribünlerde iki takımın taraftarı arasında şiddet olayları yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin yetersiz kalmasının ardından, karşılaşma durduruldu. Olayların büyümesiyle bariyerleri aşarak sahaya giren taraftarlar, şiddetin dozunu artırdı ve sahada çatışmalar yaşandı. Birkaç taraftar elinde silahla kameralara yakalanırken, karşılaşma ise iptal edildi. Karşılaşma hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve emniyet yetkililerine gereken bilgilerin verildiğini kaydeden Liga MX'in başkanı Mikel Arriola, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ve bu olayda sorumluluğu olanlara çok ağır cezalar verileceğini ifade etti. Arriola, yaşanan trajedi nedeniyle 9. haftada kalan maçların askıya alındığını da belirtti.

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