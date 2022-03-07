Abdullah Avcı, Fenerbahçe beraberliğini yorumladı:Kredimiz çok fazla





ÇOCUKLAR HARİKA İŞLER YAPIYOR

"Çocuklar harika işler yapıyor ve Bu, beni mutlu ediyor. Kim oynarsa oynasın aynı tutku ve öz veriyle futbolcularım mücadele ediyor. Takım olarak keyif veren bir Trabzonspor var"

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