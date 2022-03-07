Abdullah Avcı, Fenerbahçe beraberliğini yorumladı:Kredimiz çok fazla

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Avcı şunları kaydetti: 1 eksik oyunlar zordur. Çok güzel bir atmosfer vardı. Seyirci, senelerin rekabeti... Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak... Şampiyon gibi de oynadık"
TARAFTARIMIZ MUTLU UYANACAK
"Ligin bitimine 10 haftada kaldı, Konyaspor'dan 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istiyoruz. Taraftar her türlü mutlu uyanacaktı"
GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAFTIK
"Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bizim kredimiz çok fazla. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. 11'e 10'dan sonra bazı anlarda daha hareketli olabilirdik. Pasın şiddetini iyi ayarlamak gerekiyor."