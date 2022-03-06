Fenerbahçe Trabzonspor derbisi saat kaçta? FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

Büyük maç karnesi

Bu sezon ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 'ı üst üste 3 maçta da yenen Abdullah Avcı, Trabzonspor tarihinde yine bir ilk başarabilir ve ilk kez 3 büyüklere karşı üst üste 4 maçlık galibiyet serisine ulaşabilir. Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezondan bu yana çıktığı 8 derbinin sadece 2'sini kaybetti, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.