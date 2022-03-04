Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS - Barcelona bileti kaç TL? 6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi ne kadar?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Barcelona maçını kaçırmak istemeyenler ise hem zamanını hem de biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı hakkında aramalara başladı. Taraftarlar; "Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray - Barcelona bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler!