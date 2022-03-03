Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALİSTLER KİMLERİ ELEDİ?

Kayserispor: Turnuvaya 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip ilk maçta 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup etti. 4. turda bir başka 3. Lig ekibi Iğdır FK'yı 4-0 ile deviren Kayserispor bir sonraki turda yine 3. Lig takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti ve 4-0 kazanarak son 16 turuna çıktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0 ile devre dışı bırakan Hikmet Karaman'ın ekibi çeyrek finalde ise kupanın son sahibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor: Turnuvaya 5. turdan başlayan Trabzonspor'un ilk rakibi TFF 1. Lig ekibi Boluspor olurken bordo mavililer 1-0 kazandı. Son 16 turunda bir başka 1. Lig ekibi Denizlispor'u 2-1 ile geçen Trabzonspor çeyrek finalde ise Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sivasspor: Kupaya 5. turdan başlayan Sivasspor'un ilk iki rakibi de TFF 1. Lig'den geldi. Ankaragücü'nü 2-1, Bandırmaspor'u ise 4-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar çeyrek finalde ise Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek yarı finale ulaştı.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmaları Türkiye'de A Spor kanalında yayınlanmaya devam edecek.