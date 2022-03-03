Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Alanyaspor'un uzatmalarda Gaziantep'i 2-1 mağlup etmesiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor yarı final mücadelesi verecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final çift maç mı? İşte detaylar!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor turnuvada son dört takım arasına kaldı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kupada Beşiktaş'ı devre dışı bırakan Kayserispor, Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor ile eşleşirken Gaziantep'i saf dışı bırakan Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü deviren Sivasspor ile eşleşti.
Trabzonspor - Kayserispor
Sivasspor - Alanyaspor