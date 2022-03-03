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    • Spor
    • 04.03.2022 00:02
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    • 04.03.2022 00:02
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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son sürat devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Yarı Final eşleşmelerinden de ilki belli oldu. İlk sonuçlarla birlikte Trabzonspor'un rakibi Kayserispor olarak belirlendi. Sivas'ın rakibi de Alanyaspor oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final çift maç mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Alanyaspor'un uzatmalarda Gaziantep'i 2-1 mağlup etmesiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor yarı final mücadelesi verecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final çift maç mı? İşte detaylar!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

    Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor turnuvada son dört takım arasına kaldı.

    TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Kupada Beşiktaş'ı devre dışı bırakan Kayserispor, Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor ile eşleşirken Gaziantep'i saf dışı bırakan Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü deviren Sivasspor ile eşleşti.

    Trabzonspor - Kayserispor

    Sivasspor - Alanyaspor

        TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL FORMATI NASIL, MAÇLAR NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar eşleşmeler tek maç eleme usulüyle oynanırken yarı final iki ayaklı oynanacak.

        Rövanşlı oynanacak iki ayaklı turun ardından finale kalan iki takım kupa mücadelesi verecek.

        Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar 19 Nisan, rövanşlar ise 10 Mayıs'ta oynanacak.

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALİSTLER KİMLERİ ELEDİ?

        Kayserispor: Turnuvaya 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip ilk maçta 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup etti. 4. turda bir başka 3. Lig ekibi Iğdır FK'yı 4-0 ile deviren Kayserispor bir sonraki turda yine 3. Lig takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti ve 4-0 kazanarak son 16 turuna çıktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0 ile devre dışı bırakan Hikmet Karaman'ın ekibi çeyrek finalde ise kupanın son sahibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Trabzonspor: Turnuvaya 5. turdan başlayan Trabzonspor'un ilk rakibi TFF 1. Lig ekibi Boluspor olurken bordo mavililer 1-0 kazandı. Son 16 turunda bir başka 1. Lig ekibi Denizlispor'u 2-1 ile geçen Trabzonspor çeyrek finalde ise Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        Sivasspor: Kupaya 5. turdan başlayan Sivasspor'un ilk iki rakibi de TFF 1. Lig'den geldi. Ankaragücü'nü 2-1, Bandırmaspor'u ise 4-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar çeyrek finalde ise Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek yarı finale ulaştı.

        ZTK YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmaları Türkiye'de A Spor kanalında yayınlanmaya devam edecek.

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