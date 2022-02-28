Galatasaray, Hollandalı yıldızlarıyla Rize’yi devirdi

Müthiş maçta Cimbom güldü... Sarı-Kırmızılılar iki kez yenik duruma düştüğü karşılaşmada Rizespor'u Nef Stadı'nda 4-2 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Cimbom böylece düşme hattıyla arasında farkı 8'e çıkardı. Maçın ilk dakikasında Emre mutlak pozisyonu harcadı.

İLK YARIDA İKİ HARİKA GOL

8. dakikada Gedson'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş direk kaleye yönelip ağlara gitti: 0-1. 40. dakikada Van Aanholt sağ ayağıyla ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 1-1.

ÜST ÜSTE İKİ PENALTI KARARI

49. dakikada Boyd süper bir golle Rize'yi yeniden öne geçirdi. 62'de Galatasaray penaltı kazandı. Gomis'in penaltısını Tarık kurtardı. 6 dakika sonra Galatasaray yine penaltı kazandı.

GOMİS GOLÜ ATTI, İŞİ BİTİRDİ

Babel skoru 2-2 yaptı. 87'de Van Aanholt yine golünü attı ve Galatasaray öne geçti: 3-2. 90+3'te Fabrizio ikinci sarı karttan atıldı. 90+7'de Gomis golünü attı ve işi bitirdi: 4-2.

GEDSON DÖKTÜRDÜ

Uzun süre Galatasaray'la görüşmesine rağmen Beşiktaş'a transfer olan ve ardından Rize'ye kiralanan Gedson dün eski takımına karşı oynadı. Şık bir gol atan Portekizli yıldız takımının en iyisi olarak ön plana çıktı.

PULGAR KESİĞİ YEDİ!

Göztepe maçındaki performansıyla eleştiri alan Pulgar dün yedek kaldı. Orta alanda Taylan- Berkan oynadı.

ÖZTÜRK TARTIŞMASI

Dün Nef Stadı'nda sezonun en gergin maçlarından birisi oynandı... Son dönemde saha dışında sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un 3 puan mücadelesinde hakem kararları çok konuşuldu. Karşılaşmayı yöneten Ümit Öztürk ikinci yarıda Galatasaray lehine iki penaltı kararı verdi. Kaleci Tarık'ın önce Gomis sonra da Kerem Aktürkoğlu'na hareketleri sonrası beyaz noktayı gösteren Öztürk tartışma yarattı. Öztürk'e Rize cephesinden çok büyük tepki gösterildi.

SAĞIYLA YAZDI BİR İLKİ YAŞADI

Cimbom'un sol beki Patrick van Aanholt gecenin tartışmasız yıldızı oldu. Önce skoru 1-1'e getiren golü sonra da Galatasaray'ı 3-2 öne geçiren golü sağ ayağıyla atan Hollandalı futbolcu kariyerinde 9. kez sağ ayağıyla fileleri sarsmayı başardı. Savunmada da önemli hamleler yapan Van Aanholt ilk kez bir maçta iki gol sevinci yaşadı.

GOMIS 'SEN AT' DEDi

62. dakikada kullandığı penaltıyı kaçıran Gomis, ikinci penaltıyı Babel'in atmasını istedi. Hollandalı yıldız da topu ağlara yolladı.

ASLAN'DA GOMİS FIRTINASI

Bafetimbi Gomis, G.Saray'daki ikinci dönemine fırtına gibi başladı. Yıldız futbolcu Çaykur Rize ağlarını da sarsarak son iki maçta 3 gole ulaştı. Gomis sadece Kayserispor maçını boş geçti.