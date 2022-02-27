CANLI | Giresunspor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GZT GİRESUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate, Serginho, Muhammed, Umut Nayir

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif

GİRESUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Giresunspor, Göztepe ile mücadele ediyor. 27 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip yeniden düşme potasına yaklaşan Göztepe, yarın en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır görev alacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Adis Jahovic forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro, yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi. Sırp teknik adam, "Art arda kaybedilen maçların ardından Giresun'a mutlak galibiyet için gidiyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı GZT Giresunspor 1-0 kazanmıştı.