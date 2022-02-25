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    • Spor
    • 25.02.2022 18:58
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    • 25.02.2022 19:05
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    Trabzonspor - Kayserispor | CANLI SKOR İZLE

    Son dakika spor haberleri... Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

    Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR | CANLI
    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR 11'LER
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

    KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic

    Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

    Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

        Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

        Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
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