Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor - Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Trabzonspor - Kayserispor canlı maç izle! Trabzon - Kayserispor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri!
Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
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Trabzonspor - Kayserispor 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Kayserispor : Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.
Abdullah Avcı: Bizim tek bir hesabımız var, o da 3 puan
4 maçlık galibiyet serisi bulunan Fırtına, Kayserispor'u da devirip gümbür gümbür yoluna devam etmek istiyor... En yakın takipçisi Konya'nın 14 puan önünde bulunan Trabzonspor, spor kamuoyu tarafından şimdiden şampiyon ilan edilirken, Bordo-Mavili taraftarlar da şampiyonluğun kaçıncı hafta garantileneceğine dair matematiksel hesaplara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise son idmanda yine oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. Sezon başından beri maç maç düşünerek bu noktaya geldiklerini hatırlatan tecrübeli hocanın, "Aynı ciddiyetle, kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim tek bir hesabımız var, o da 3 puan. Her rakip güçlü, her maç zor. Sonuna kadar durmak yok" dediği öğrenildi.