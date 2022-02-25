Son 3 golü de Bakasetas attı

Karadeniz ekibinin Kayserispor'a ligde attığı son 3 golün sahibi Bakasetas... Yunan yıldız, ilk yarıda kazanılan 2-1'lik karşılaşmada duble yapmıştı. Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandıran ve 4 de asist yapan Yunan yıldız, en son Galatasaray derbisinde gol atmıştı. Trabzonspor'un hücumdaki diğer önemli silahları ise Cornelius (12 gol), Nwakaeme (8 gol, 8 asist) ve Visca (8 gol, 9 asist).

Trabzonspor'da son dakika

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Alanya'da 4-0 galip gelen kadroyu bozmayı düşünmüyor. Dorukhan'ın hafif ağrıları olsa da yıldız futbolcu son idmanda yer aldı. Son karar maç günü verilecek. Eğer Dorukhan riske edilmezse, Berat'ın 11 başlaması bekleniyor. Tedavisi devam eden Hamsik'in kadroda yer almayacağı öğrenilirken, Trondsen ile İsmail'in de henüz sakatlığı tam olarak geçmiş değil.

Kayserispor'da son dakika

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın sadece 1'ini kaybeden Kayserispor, söz konusu periyotta 17 puanı hanesine yazdırdı. Dün sabah saatlerinde yaptığı son idmanın ardından Trabzon'a giden Sarı-Kırmızılı kafilede önemli eksikler var. Sakatlığı bulunan Emrah Başsan ve Mensah'ın yanı sıra, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ ve Bertolacci kart cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.