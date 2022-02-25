Gündemde yoğun bir şekilde Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi izlenecek? Sorularının yanıtları araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan Galatasaray Bercelona ile karşılaşma yapacak ve spor severler nefeslerini tuttu heyecanlı bekleyişe başlamışken bir yandan da maç hakkında bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...
BARCELONA GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu. Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı ilk maç deplasmanda olacak. 10 Mart 2022 Perşembe günü Camp Nou'da oynanacak ilk maçın ardından gözler rövanş mücadelesine çevrilecek. Bu eşleşmenin rövanş maçı ise 17 Mart 2022 Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Sarı Kırmızılıların Barcelona ile oynayacağı iki karşılaşma, Exxen'in önceki yıl kurduğu ExxenSpor adlı dijital video platformunda yayınlanacak.