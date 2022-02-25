Gündemde yoğun bir şekilde Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi izlenecek? Sorularının yanıtları araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan Galatasaray Bercelona ile karşılaşma yapacak ve spor severler nefeslerini tuttu heyecanlı bekleyişe başlamışken bir yandan da maç hakkında bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...