Galatasaray için geri sayım sona eriyor. Tüm gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Son 16'ya kalan takımlardan biri olan Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA fikstürü ne zaman? İşte merak edilenler!
SON 16 TURU NE ZAMAN?
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak.
Galatasaray'ın kura çekimi ise yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:
Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.
Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.