GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA fikstürü ne zaman?

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namağlup lider bitirdi. Gruptaki son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 10 Mart ile 17 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, play-off turunu geçen 8 takımdan biri ile eşleşecek.