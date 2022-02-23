Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a 50 puanlık fark





Belözoğlu'nun yerine göreve getirilen Vitor Pereira ile yollar ayrılırken, Fenerbahçe şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in başında 29 lig maçında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak tam 63 puan topladı. Emde Belözoğlu 2,17'lik puan ortalaması da tutturdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN