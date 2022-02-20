CANLI | Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında saat 13.30'da Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Gaziantep FK kazanarak Avrupa mücadelesini sürdürmek isterken, Adana Demirspor ise Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirmek için 3 puan peşinde... Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Sagal, Muhammet,

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 13:30'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.