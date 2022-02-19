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    • Spor
    • 19.02.2022 13:30
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    • 19.02.2022 13:30
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    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor canlı anlatım izle

    Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında heyecan devam ediyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

    Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.



    YENİ MALATYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR İLK 11'LER
    ÖK YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

    FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.


    10'UNCU KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAK
    Fraport TAV Antalyaspor ile Malatyaspor ligde 10'uncu kez birbirlerine rakip oluyor. İki takımın daha önce oynadığı 9 maçta Akrepler 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

    Malatya'da oynanan 4 maçta ise Antalyaspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

    2 SAKAT, 1 CEZALI
    Kırmızı beyazlı takımda Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

        Antalyaspor'da Doğukan Sinik sarı kart sınırında yer alırken, kart görmesi durumunda bir sonraki hafta yine deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

        YENİ MALATYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
        Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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