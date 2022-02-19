Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
YENİ MALATYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR İLK 11'LER
ÖK YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.
10'UNCU KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAK
Fraport TAV Antalyaspor ile Malatyaspor ligde 10'uncu kez birbirlerine rakip oluyor. İki takımın daha önce oynadığı 9 maçta Akrepler 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
Malatya'da oynanan 4 maçta ise Antalyaspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.
2 SAKAT, 1 CEZALI
Kırmızı beyazlı takımda Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.