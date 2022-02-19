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    Müthiş düelloda kazanan yok! (Konyaspor 4-4 Kasımpaşa / MAÇ SONUCU ÖZET)

    Zirve takipçisi Konya 8 gollü maçta Kasımpaşa karşısında 1 puanı 90+10’da gelen golle aldı. 4-4'lük nefes kesen maçın ardından koridorda kavga çıktı. İki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede yaşandı.

    Müthiş düelloda kazanan yok
    Süper Lig'de 26. haftanın perdesi dün açıldı. Lider Trabzonspor'un takipçisi Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı.

    Nefesleri kesen maçın 7. dakikasında konuk ekip Ouannes ile öne geçti. Ancak Konya 28'de Amilton ve 40'ta Rahmanovic ile 2-1 öne geçti. 2. yarının başında sahneye çıkan Hajradinovic skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

    52. dakikada Soner'le Konya bir kez daha öne geçerken, bu gole hemen penaltıdan Umut Bozok yanıt verdi: 3-3.

    Konuk ekip 90+1. dakikada Mabil'in golüyle 4-3 öne geçti. Herkes karşılaşmanın bu skorla biteceğini düşünürken son dakikada Konyaspor penaltı kazandı. 90+10'da Cikalleshi penaltıdan golü attı ve müthiş maçta gol perdesini kapattı: 4-4.



    MAÇ BİTİMİNDE ORTALIK KARIŞTI
    Nefes kesen maçın ardından koridorda kavga çıktı. İki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede yaşandı.



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