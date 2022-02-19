Müthiş düelloda kazanan yok! (Konyaspor 4-4 Kasımpaşa / MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi dün açıldı. Lider Trabzonspor'un takipçisi Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı.
Nefesleri kesen maçın 7. dakikasında konuk ekip Ouannes ile öne geçti. Ancak Konya 28'de Amilton ve 40'ta Rahmanovic ile 2-1 öne geçti. 2. yarının başında sahneye çıkan Hajradinovic skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.
52. dakikada Soner'le Konya bir kez daha öne geçerken, bu gole hemen penaltıdan Umut Bozok yanıt verdi: 3-3.
Konuk ekip 90+1. dakikada Mabil'in golüyle 4-3 öne geçti. Herkes karşılaşmanın bu skorla biteceğini düşünürken son dakikada Konyaspor penaltı kazandı. 90+10'da Cikalleshi penaltıdan golü attı ve müthiş maçta gol perdesini kapattı: 4-4.
MAÇ BİTİMİNDE ORTALIK KARIŞTI
Nefes kesen maçın ardından koridorda kavga çıktı. İki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede yaşandı.
GALİBİYET ÇAYLARI TREZEGUET'DEN!
İlk iki sırayı kovalayan Başakşehir deplasmanda Rize'yi 2-0 yendi. Golleri 33 ve 52. dakikada Trezeguet kaydetti.
Nefesleri kesen maçın 7. dakikasında konuk ekip Ouannes ile öne geçti. Ancak Konya 28'de Amilton ve 40'ta Rahmanovic ile 2-1 öne geçti. 2. yarının başında sahneye çıkan Hajradinovic skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.
52. dakikada Soner'le Konya bir kez daha öne geçerken, bu gole hemen penaltıdan Umut Bozok yanıt verdi: 3-3.
Konuk ekip 90+1. dakikada Mabil'in golüyle 4-3 öne geçti. Herkes karşılaşmanın bu skorla biteceğini düşünürken son dakikada Konyaspor penaltı kazandı. 90+10'da Cikalleshi penaltıdan golü attı ve müthiş maçta gol perdesini kapattı: 4-4.
MAÇ BİTİMİNDE ORTALIK KARIŞTI
Nefes kesen maçın ardından koridorda kavga çıktı. İki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede yaşandı.
GALİBİYET ÇAYLARI TREZEGUET'DEN!
İlk iki sırayı kovalayan Başakşehir deplasmanda Rize'yi 2-0 yendi. Golleri 33 ve 52. dakikada Trezeguet kaydetti.