Kupa sıfır, umut sıfır, sıralama 101! Fenerbahçe tüm kulvarlarda havlu atıyor...





BÖYLE BİR DÖNEM YOK

Fenerbahçeliler, sanal alemde "Olmuyorsa olmuyor. Bu inat ve ısrar neden!" "Kulübün üzerine ölüm kasveti gelmiş. Neyi bekliyorsun sayın başkan", "Fenerbahçe böyle bir dönem yaşamadı. Bu kulüp kimsenin tapulu malı değildir" şeklinde ifadeler kullanarak Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ediyorlar. Üyeler de daha önce kongreye gidilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.