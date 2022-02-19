Kupa sıfır, umut sıfır, sıralama 101! Fenerbahçe tüm kulvarlarda havlu atıyor...

Perşembe gecesi Avrupa Konfederasyon Ligi'nde Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe iddialı olduğu son kulvarda da havlu atmanın eşiğine gelirken Sarı- Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç yönetimini dakikalarca istifaya davet etmişti.
F.Bahçeli taraftarların tepkisi sanal alemde de devam ederken Kanarya, Koç dönemindeki bir başarısızlığa daha imza attı. Fenerbahçe, UEFA klasmanında 56 sıra birden gerileyerek 101. sıraya inmiş durumda.
Fenerbahçe, Ali Koç göreve geldiğinde 45. sıradaydı. Ali Koç döneminde futbolda "Sıfır kupa" sendromu devam ederken, takımın ortaya koyduğu içler acısı futbol gelecek için de umut vermiyor. Aziz Yıldırım döneminde en kötü zamanında ligde şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, şimdilerde ise haftalar öncesinden ligde havlu attı.
BÖYLE BİR DÖNEM YOK
Fenerbahçeliler, sanal alemde "Olmuyorsa olmuyor. Bu inat ve ısrar neden!" "Kulübün üzerine ölüm kasveti gelmiş. Neyi bekliyorsun sayın başkan", "Fenerbahçe böyle bir dönem yaşamadı. Bu kulüp kimsenin tapulu malı değildir" şeklinde ifadeler kullanarak Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ediyorlar. Üyeler de daha önce kongreye gidilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.