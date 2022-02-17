Porto Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar salı ve çarşamba günü oynandı. Heyecan şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde başlıyor. Bu kapsamda Porto Lazio maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oldu. Peki,Porto Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Porto Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...