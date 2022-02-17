Porto Lazio maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar salı ve çarşamba günü oynandı. Heyecan şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde başlıyor. Bu kapsamda Porto Lazio maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oldu. Peki,Porto Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Porto Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
PORTO LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto Lazio maçı 17 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.
Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)
20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)