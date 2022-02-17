Fenerbahçe Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI yayın izleme ekranı! Maçın 11'leri...

Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da taraftarlar canlı izleme yollarını araştırıyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Slavia Prag maçının 11'leri belli oldu. İşte maçta forma giyecek oyuncular ve Fenerbahçe Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Slavia Prag şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI yayın nasıl izlenir? sorularının yanıtları...
FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bu akşam (17 Şubat Perşembe) saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka
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FENERBAHÇE MAÇI NASIL ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR?
İSMAİL KARTAL: SERT VE KOŞABİLEN BİR RAKİBİMİZ VAR
İsmail Kartal, sözlerine 3-4 günde bir maç oynadıklarını söyleyerek başladı. Tecrübeli hoca, "Hasta ve sakat oyuncularımız var. Ancak ben hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Bütün maçlarını izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörleri var. Yüzde 61 topla oynuyorlar, ligde lider durumdalar. Sert ve koşabilen bir rakibimiz var" ifadelerini kullandı.
En iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizen İsmail Kartal, "Evimizde galip gelerek oraya avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maç için özel bir planımız var. 3'lü savunma olabilir mi bu konuyu çok düşündük. Hâlâ da düşünüyoruz. Bu maçta oyunun gidişatına göre bir taktik yapabiliriz, sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.