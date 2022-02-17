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    • Spor
    • 17.02.2022 20:32
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    • 17.02.2022 20:36
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    Fenerbahçe Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI yayın izleme ekranı! Maçın 11'leri...

    UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Çekya ekibini devirmek isteyen sarı lacivertli bu akşam tüm kozlarını kullanacak. Futbolseverler maçın yayın saati, 11'leri ve canlı izleme yollarını arıyor. Peki Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Prag maçı canlı nasıl izlenir? İşte Fenerbahçe Prag canlı maç izleme ekranı! Fenerbahçe Prag maçı canlı, şifresiz, bedava izleme linki ve ilk 11'ler...

    Fenerbahçe Prag canlı maç izle!

    Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da taraftarlar canlı izleme yollarını araştırıyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Slavia Prag maçının 11'leri belli oldu. İşte maçta forma giyecek oyuncular ve Fenerbahçe Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Slavia Prag şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI yayın nasıl izlenir? sorularının yanıtları...

    FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bu akşam (17 Şubat Perşembe) saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

    Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka

    FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    FENERBAHÇE MAÇI NASIL ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR?

    İSMAİL KARTAL: SERT VE KOŞABİLEN BİR RAKİBİMİZ VAR

    İsmail Kartal, sözlerine 3-4 günde bir maç oynadıklarını söyleyerek başladı. Tecrübeli hoca, "Hasta ve sakat oyuncularımız var. Ancak ben hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Bütün maçlarını izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörleri var. Yüzde 61 topla oynuyorlar, ligde lider durumdalar. Sert ve koşabilen bir rakibimiz var" ifadelerini kullandı.

    En iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizen İsmail Kartal, "Evimizde galip gelerek oraya avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maç için özel bir planımız var. 3'lü savunma olabilir mi bu konuyu çok düşündük. Hâlâ da düşünüyoruz. Bu maçta oyunun gidişatına göre bir taktik yapabiliriz, sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.

        'MESUT BİZİM KAPTANIMIZ'

        Kartal, "Mesut Özil'i gözden mi çıkardınız?" yönündeki soruya ise, "Mesut bizim en değerli oyuncularımızından biri. 30 gün aradan sonra ilk kez idmana çıktı. Bizim kaptanımız ve ona saygı duyuyoruz. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Onu oynatmayı düşünüyoruz. Her gün beraberiz, bir problemimiz yok" yanıtını verdi.

        'BİZİ BEKLEYENİ BİLİYORUZ'

        Slavia Prag, önceki gün İstanbul'a hasta olan teknik direktör Jindrich Trpisovsky'den yoksun gelmişti. Onun yokluğunda takımın başında yardımcısı Zdenek Houstecky olacak. 50 yaşındaki futbol adamı, zorlu Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Houstecky, "Mevcut teknik ekip olarak daha önce hiç Türk takımına rakip olmamıştık. Bu kurayı istiyorduk ve İstanbul'da oynayacağımız için mutluyuz. Hepimiz bu maç için sabırsızız. Bizi statta fırtınalı bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Tribünlerin dolu olması muhtemel. Bence bu atmosfer bizim için çok iyi bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

        'MORAL KAZANDIK'

        Yardımcı antrenör, takımının mevcut formuyla ilgili olarak, "Ligde iki maç kazanamadıktan sonra Slovacko karşılaşmasının önemi artmıştı. Evinde kolay kaybetmeyen bir takıma karşı galibiyet aldık. Bunu başarmak için herkes tüm kalbiyle savaştı. Aynısını Fenerbahçe karşısında da yapmamız gerekiyor. Slovacko galibiyeti bu zorlu karşılaşma öncesi bizim için moral oldu. Şimdi sakinliğimizi koruyarak iyi bir sonuç almamız gerekiyor" dedi.

        İKİ TAKIMDA DA SARI ALARM

        Hem Fenerbançe'de hem de Slavia Prag'da bu akşamki maç öncesinde önemli oyuncular cezasınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc ve Dimitris Pelkas, kart görmeleri halinde Prag'daki rövanşta görev yapamayacak. Slavia ise bu konuda daha da sıkıntılı. Çek ekibinde kaleci Mandous, stoper Kacharaba ve Ousou ile orta saha oyuncuları Traore ve Sevcik, bu akşam sarı kart görmeleri halinde kendi sahalarındaki mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Slavia Prag'da ayrıca sağ bek Bah cezalı durumda.
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