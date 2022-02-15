Hakan Çalhanoğlu'ndan İngilizlere gözdağı! "Tüm silahları kullancağız"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool takımıyla yapacakları maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu.
"Devler Ligi"nde yarın akşam Milano'da oynanacak olan Inter-Liverpool maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri ve Inter'den milli oyuncu Çalhanoğlu düzenlenen basın toplantısına katıldı.
"LİVERPOOL'A KARŞI YOĞUN BİR MAÇ OLACAK"
Hakan Çalhanoğlu, grup maçlarında karşılaştıkları İspanya'nın Real Madrid takımına karşı da iyi oynadıklarını ancak gol fırsatlarını değerlendirmediklerini belirterek, "Yarın gol atarsak maçı da o şekilde kapatmamız lazım. Biz her zaman çok gol pozisyonuna giriyoruz ama bunları gol yapmamız lazım. Yarın kesinlikle 2-3 pozisyonumuz olacak ve bunları değerlendirmeliyiz. Liverpool'a karşı yoğun bir maç olacak." dedi.
Inter'e geldiğinden beri geçen 6 ayda bir kupa kazandığını ve mutlu olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "Şimdi İtalya Kupası'nda yarı finalindeyiz ve kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi her zaman bir düş, yarın neler oluyor göreceğiz. Bir arada olmalıyız. Eğer yarın kendi oyunumuzu oynarsak, iyi bir şeyler yaparız. Yarın maçın iyi gitmesini umuyorum, biz oyuncular için bu tür maçlar önemli." diye konuştu.