CANLI | Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Kerem, Fayçal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Sadık, Azubuike, Haddadi, Mehdi, Donsah, Mounir, Mustafa, Kenan, Dicko