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    • Spor
    • 13.02.2022 13:34
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    • 13.02.2022 13:39
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    CANLI | Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle anlatım

    Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

    CANLI | Sivasspor - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de

    SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Saat 13:30'da başlayan Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
    Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Kerem, Fayçal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Sadık, Azubuike, Haddadi, Mehdi, Donsah, Mounir, Mustafa, Kenan, Dicko

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    Haberler Spor CANLI | Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle anlatım
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