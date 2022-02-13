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    • Spor
    • 13.02.2022 16:12
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    • 13.02.2022 16:15
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    Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Antalyaspor ile Karagümrük kozlarını paylaşıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

    Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

    Antalyaspor, ligde 25. haftaya 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 17. sırada giriyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

    ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

    Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Fredy, Hakan, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Zukanovic, Luckassen, Bistrovic, Caner, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Karamoh

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