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    • Spor
    • 11.02.2022 13:23
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    • 11.02.2022 13:41
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı dün akşam oynanan Beşiktaş - Göztepe maçıyla sona erdi. Kupada çeyrek finale yükselen son ekip Beşiktaş olurken, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, Beşiktaş-Göztepe maçının oynanmasıyla birlikte sona erdi. Son çeyrek finalist Beşiktaş olurken, çeyrek final ve yarı finalin kura çekimi heyecanı bugün 14.30'da Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. Çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş kupada son 8'de mücadele edecek.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Kupanın sahibi ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşmanın yeri ve stadyumu TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.

    YENİ KURAL DEVREYE GİRECEK
    Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon başı yeni bir düzenleme yapılmıştı. TFF'nin kararına göre, organizasyonda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

        TOPLU SONUÇLAR
        Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-2
        F. Karagümrük-Konyaspor: 5-4 (Uzt.)
        Fenerbahçe-Kayserispor: 0-1
        Bandırmaspor-Sivasspor: 2-4



        Hatayspor-Antalyaspor: 0-2
        Denizlispor-Trabzonspor: 1-2
        Alanyaspor-Adana Demir: 5-3 (Pen.)
        Beşiktaş-Göztepe: 3-1 (Pen.)

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        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
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