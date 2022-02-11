Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Kupanın sahibi ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşmanın yeri ve stadyumu TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.