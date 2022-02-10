Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi? Spor severler tarafından bu soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği mücadelede Beşiktaş Göztepe maçının muhtemel 11'leri belli oldu ve maça dair tüm detaylar da belli olmaya başladı. Spor sevelerin merakla araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Şubat Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele 20:30'da başlayacak. Beşiktaş-Göztepe maçı A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Angel, Berkan, Obinna, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo