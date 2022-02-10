Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi?

Nestor El Maestro sürpriz peşinde

Göztepe, bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazır. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün saat 20.30'da oynanacak maçta Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı- Kırmızılı kafile, idman sonrasında akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girdi.

Hedef kupada devam...

Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından İzmir derbisinde Altay'a 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında zafere ulaşıp Türkiye Kupası'nda yola devam etmek istiyor. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, oyuncularını mutlak zafer parolasıyla hazırladı.İ

İkili rekabette Beşiktaş üstün

Kartal, Göztepe'yle bugüne dek karşı karşıya geldiği 74 karşılaşmada 41 kez galibiyete uzanırken bu mücadelelerin 21'i ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi de 12 karşılaşmada sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Siyah-Beyazlı takım, sahasında oynadığı maçlarda yalnızca 3 kez kaybetti. 38 karşılaşmadan Beşiktaş, 25 kez galip gelirken, 10 mücadele ise berabere bitti. Göztepe, rakibini deplasmanda en son 27 Nisan 2002 yılında mağlup edebilmişti.