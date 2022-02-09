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    • Spor
    • 09.02.2022 09:10
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    • 09.02.2022 09:10
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    Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Denizli maçı hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecan dün oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçıyla başladı. Trabzonspor son 16 turu karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu maçtan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Denizli maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor maçı için geri sayım başladı. İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek. Peki, Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Denizli maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

    DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Denizlispor Trabzonspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Aspor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    DENİZLİSPOR: Stachowiak, Schwechlen, Gökhan, Emre, Muhammet, Djedje, Mustafa, Bünyamin, İlhan, Muhammed, ömer

    TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Enis

    Tek eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

    En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.

        TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

        9 Şubat Çarşamba:

        13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

        17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

        20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

        10 Şubat Perşembe:

        17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

        20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
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        Haberler Spor Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Denizli maçı hangi kanalda?
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