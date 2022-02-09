Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor maçı için geri sayım başladı. İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek. Peki, Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Denizli maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...
DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Denizlispor Trabzonspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Aspor ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Schwechlen, Gökhan, Emre, Muhammet, Djedje, Mustafa, Bünyamin, İlhan, Muhammed, ömer
TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Enis
Tek eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.
En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.