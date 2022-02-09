Denizlispor - Trabzonspor A SPOR CANLI MAÇ YAYINI İZLE





Tek eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.



