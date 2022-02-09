Denizlispor - Trabzonspor A SPOR CANLI MAÇ YAYINI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz Fırtınası'nda yeni transferler ilk kez sahaya çıkacak.
Denizli'de oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
Bu tur öncesinde Trabzonspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etmiş ve son 16 turuna yükselmişti. Diğer yandan Denizlispor ise penaltılarda Galatasaray'ı yenerek bu tura gelmeyi başarmıştı.
Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis
Denizlispor: Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje, Bünyamin, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe, Ömer Şişmanoğlu