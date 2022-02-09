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    • Spor
    • 09.02.2022 19:08
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    • 09.02.2022 19:18
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    Denizlispor - Trabzonspor A SPOR CANLI MAÇ YAYINI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Süper Lig’in lideri Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak. Maç öncesi Trabzonspor’un 11’i belli oldu.

    Denizlispor - Trabzonspor CANLI MAÇ YAYINI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz Fırtınası'nda yeni transferler ilk kez sahaya çıkacak.

    Denizli'de oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    Bu tur öncesinde Trabzonspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etmiş ve son 16 turuna yükselmişti. Diğer yandan Denizlispor ise penaltılarda Galatasaray'ı yenerek bu tura gelmeyi başarmıştı.



    Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis

    Denizlispor: Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje, Bünyamin, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe, Ömer Şişmanoğlu



        Tek eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

        En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.
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