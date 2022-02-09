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    • Spor
    • 09.02.2022 13:24
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    • 09.02.2022 13:37
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    CANLI | Bandırmaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Bandırmaspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını ve A Spor üzerinden canlı yayınını haberimizden de takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

    CANLI | Bandırmaspor - Sivasspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Bandırmaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Bandırma - Sivasspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve A Spor canlı maç yayını...

    BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Bandırmaspor - Sivasspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Maçın tüm detayları takvim.com.tr'de yer alacak.

    BANDIRMASPOR 0 - 1 SİVASSPOR
    Maç hızlı başladı. Henüz 2. dakikada gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique'nin önüne bıraktığı topa sağ ayağıyla vuran Max Gradel topu ağlara göndererek Sivasspor'u öne geçirdi.



    BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
    BANDIRMASPOR: Hüseyin, Cüneyt, Alpay, Lokman, Süleyman, Mehmet, Landel, Doğancan, Levent, Pucko, Osmajic
    SİVASSPOR: Muammer, Koray, Aaron, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

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