CANLI | Bandırmaspor - Sivasspor maçı A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Bandırmaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Bandırma - Sivasspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve A Spor canlı maç yayını...
BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bandırmaspor - Sivasspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Maçın tüm detayları takvim.com.tr'de yer alacak.
BANDIRMASPOR 0 - 1 SİVASSPOR
Maç hızlı başladı. Henüz 2. dakikada gelişen Sivasspor atağında Pedro Henrique'nin önüne bıraktığı topa sağ ayağıyla vuran Max Gradel topu ağlara göndererek Sivasspor'u öne geçirdi.