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    • Spor
    • 08.02.2022 14:35
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    • 08.02.2022 14:35
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    CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK Türkiye Kupası A Spor canlı izle

    Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı Kasımpaşa - Gaziantep FK maçıyla başladı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ilk düdük saat 14.30'da çaldı.

    CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep

    Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan start alıyor. Kasımpaşa sahasında bir diğer Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı haberimizden de izleyebilirsiniz.

    KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
    Kasımpaşa: Harun, Donk, Spajic, Feyzi, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut
    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Toșca, Mendyl, Vetrih, Recep, Furkan, Figueiredo, Muhammet

    TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK
    Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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    Haberler Spor CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK Türkiye Kupası A Spor canlı izle
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