Galatasaray taraftarı Domenec Torrent'e tepkili: En güzel yerden maçı seyretti

SAĞ BEKTE BÜYÜK KRİZ

G.Saray'da dün büyük bir sağ bek krizi yaşandı. Teknik direktör Domenec Torrent, Covid-19 karantinasından yeni çıkan Sacha Boey'u yedek bıraktı. Maça sağ bekte Ömer Bayrak başlarken, 5. dakikadan sonra Van Aanholt o bölgeye geçti. Ancak iki isim de etkili değildi.



PULGAR 15 DAKİKA

Cimbom'un yeni transferlerinden biri olan Erick Pulgar'ın dün Alanyaspor deplasmanında 11'de oynaması bekleniyordu. Ancak Domenec Torrent sürpriz bir şekilde Şilili futbolcuyu yedek bıraktı. 82'de oyuna giren Pulgar uzatmalarla beraber 15 dakika görev yaptı. Tecrübeli yıldız kısa süre içinde gösterdiği performansla kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi.



