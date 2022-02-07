Galatasaray taraftarı Domenec Torrent'e tepkili: En güzel yerden maçı seyretti

CİMBOM uzatmalarla beraber 25 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor'a karşı 1 puanı zor kurtarırken, teknik direktör Domenec Torrent taraftarları adeta çıldırttı. İspanyol hoca, oynanan çok kötü futbol ve Sarı-Kırmızılı takımın 2. yarı şut atmamasına rağmen değişiklik için çok bekledi.
BU HOCAYLA SEZON BİTMEZ!
İlk hamleyi 82. dakikada yapan Domenec Torrent taraftarları adeta çileden çıkardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Maçı en güzel yerden izledi. Bu hocayla sezon bitmez" ifadesi kullanıldı.
1 PUAN YETMAZ, 3 PUAN LAZIM
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Torrent, "Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor. İkinci yarıda bir pozisyonumuz vardı" ifadesini kullandı.
BÜTÜN HAFTA RAKİBE ÇALIŞTIK
İspanyol hoca, "Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik. Bütün hafta boyunca rakibe çalıştık" diye konuştu.
BAFETIMBI GOMIS KADRODA YOK
Cimbom'un yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis'in dünkü maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyordu. Ancak Fransız golcü kadroya alınmadı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Gomis'in Kayserispor maçında 11'de olacağı belirtildi.