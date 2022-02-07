Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray taraftarı Domenec Torrent'e tepkili: En güzel yerden maçı seyretti

    Galatasaray 10 kişi kalan Alanyaspor’a karşı mahkum oynamasına rağmen İspanyol hoca ilk değişikliği 82. dakikada yaptı. Taraftarlar Torrent için, “Maçı en güzel yerden izledi” ifadesini kullandı.

    En güzel yerden maçı seyretti!

    CİMBOM uzatmalarla beraber 25 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor'a karşı 1 puanı zor kurtarırken, teknik direktör Domenec Torrent taraftarları adeta çıldırttı. İspanyol hoca, oynanan çok kötü futbol ve Sarı-Kırmızılı takımın 2. yarı şut atmamasına rağmen değişiklik için çok bekledi.



    BU HOCAYLA SEZON BİTMEZ!
    İlk hamleyi 82. dakikada yapan Domenec Torrent taraftarları adeta çileden çıkardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Maçı en güzel yerden izledi. Bu hocayla sezon bitmez" ifadesi kullanıldı.

    1 PUAN YETMAZ, 3 PUAN LAZIM
    Maç sonrası açıklamalarda bulunan Torrent, "Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor. İkinci yarıda bir pozisyonumuz vardı" ifadesini kullandı.



    BÜTÜN HAFTA RAKİBE ÇALIŞTIK
    İspanyol hoca, "Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik. Bütün hafta boyunca rakibe çalıştık" diye konuştu.

    BAFETIMBI GOMIS KADRODA YOK
    Cimbom'un yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis'in dünkü maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyordu. Ancak Fransız golcü kadroya alınmadı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Gomis'in Kayserispor maçında 11'de olacağı belirtildi.



        İLK SINAVINDA PUANI KURTARDI
        İspanyol devi Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena dün sahne aldı... Alanyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen İspanyol eldiven performansıyla göz doldurdu. Özellikle ikinci yarıda Wilson ve Davidson'un şutlarında iki önemli kurtarış yapan Inaki Pena alınan 1 puanda çok önemli rol oynadı. Genç file beçkisi ayrıca savunma oyuncularıyla gösterdiği uyum ve attığı isabetli paslarla da dikkat çekti. Barcelona B takımından gelen Inaki Pena ayrıca kariyerinde ilk defa 1. Lig düzeyinde bir maça çıktı.

        SAĞ BEKTE BÜYÜK KRİZ
        G.Saray'da dün büyük bir sağ bek krizi yaşandı. Teknik direktör Domenec Torrent, Covid-19 karantinasından yeni çıkan Sacha Boey'u yedek bıraktı. Maça sağ bekte Ömer Bayrak başlarken, 5. dakikadan sonra Van Aanholt o bölgeye geçti. Ancak iki isim de etkili değildi.

        PULGAR 15 DAKİKA
        Cimbom'un yeni transferlerinden biri olan Erick Pulgar'ın dün Alanyaspor deplasmanında 11'de oynaması bekleniyordu. Ancak Domenec Torrent sürpriz bir şekilde Şilili futbolcuyu yedek bıraktı. 82'de oyuna giren Pulgar uzatmalarla beraber 15 dakika görev yaptı. Tecrübeli yıldız kısa süre içinde gösterdiği performansla kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Liderlerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları
        Haberler Spor Galatasaray taraftarı Domenec Torrent'e tepkili: En güzel yerden maçı seyretti
            SON DAKİKA