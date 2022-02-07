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    Galatasaray kaptanı Arda Turan: Üzerimden algı yapmayı bırakın

    Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, hakkındaki eleştirilerle ilgili sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Turan, "Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonra da artık bu algı operasyonuna müsade etmem" dedi.

    Üzerimden algı yapmayı bırakın
    Alanya maçında son dakikalarda oyuna giren G.Saraylı Arda Turan, hakkındaki eleştiriler sebebiyle sosyal medya hesabından son derece sert açıklamalar yaptı.

    13 MİLYON EURO KAZANDIRDIM
    Arda şu ifadeleri kullandı: Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonra da artık bu algı operasyonuna müsade etmem. Unutanlara söyleyeyim kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim… Hiçbir zaman Galatasaray' da olan kontratıma bakmadım.

    G.SARAY İÇİN 6 AY FUTBOL OYNAMADIM
    Arda Galatasaray'a geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadığını açıkladı. "G.Saray kazanamazsa kontratımda prim de yok" dedi.
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