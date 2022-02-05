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    • Spor
    • 05.02.2022 13:36
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    • 05.02.2022 13:36
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    Gaziantep FK Demir Grup Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Gaziantep - Sivasspor

    Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Orta sıralarda bulunan 2 takım, 3 puanı alıp kötü gidişatlarına son vermek istiyor.

    GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
    Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

    Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.

    GAZİANTEP FK-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Gaziantep - Sivasspor maçı saat 13.30'da başladı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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