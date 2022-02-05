Bafetimbi Gomis'den, Alanyaspor maçı öncesinde önemli açıklamalar

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, özel açıklamalara imza attı... Fransız yıldız, "Ailem beni geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum. İkinci sırada olsanız bile, orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'ın yeri, 1. sıradır. Sadece benimle değil, tüm takım olarak katkı vererek üst seviyeye çıkabileceğiz. İstanbul'a döndüğümüzde, tüm takımı yemeğe çıkarmayı düşünüyorum" dedi.

Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü, "G.Saray forması kutsaldır ve içimdeki enerjiyi her zaman o formaya yansıtmaya çalıştım. Belki de takımımızın şu anda lider karakterli bir abiye ihtiyacı var. Taraftarımız şu ana kadar çok sabırlı davrandı. Bize destek vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, "Geri gelişim, riskli bir durum. Buradan şampiyon bir takımın parçası ve gol kralı olarak ayrıldım. Şu anda sorunlu bir takıma geliyorum ve bu bir risk. Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri ve buraya geldiğim için gururluyum" dedi.