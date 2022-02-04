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    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’den açıklamalar! Gücünüzü ortaya çıkarın

    Beşiktaş Teknik Direktörü Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu oyuncularına, "Antalya maçı zor geçecek. Sadece gücünüzün farkında olun. Onu ortaya çıkarın. Gerisi kendiliğinden gelecektir" dedi.

    Gücünüzü ortaya çıkarın

    Beşiktaş Teknik Direktörü Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, lig ve kupada zorlu bir maratona başlayacaklarını belirterek, "Lige verilen arada çok iyi çalıştık. Eksiklerimizin büyük bir bölümünü tamamladık. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Antalyaspor ve bundan sonraki maçlarda sizlerden ricam gücünüzü ortaya çıkarmanız" ifadelerini kullandı. Karaveli, "Genç ve tecrübeli oyuncularla birlikte çok iyi bir hava yakaladık. Ancak futbol sonuç oyunu. Taraftarımızın da yüzünü güldürmemiz gerekiyor. En iyisini yapacağınızdan eminim. Çalışmalarımızın karşılığını artık alma zamanı geldi" şeklinde konuştu. Karaveli, "Beşiktaş hiçbir zaman hedefsiz kalmaz. Ligde gelebileceğimiz en iyi yere geleceğiz. Kupayı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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